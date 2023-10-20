Глава МИД Франции примет участие в каирской конференции по Палестине и Израилю

Катрин Колонна прибудет в Египет 21 октября

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетит Египет, чтобы принять участие в международном саммите по ближневосточному урегулированию, который запланирован на 21 октября в Каире. Об этом сообщили в МИД Франции.

"После посещения Каира в понедельник, 16 октября, в рамках регионального турне, министр вернется в Египет в субботу, чтобы принять участие в каирском мирном саммите, организованном президентом Египта 21 октября. Министр вновь заявит о безусловном осуждении террористических нападений ХАМАС 7 октября, в результате которых погибли 1,4 тыс. человек, в том числе 30 французских граждан. Она подтвердит требование Франции об освобождении всех заложников, удерживаемых в секторе Газа", - гласит коммюнике.

Глава внешнеполитического ведомства намерена также напомнить о необходимости срочно начать урегулирование гуманитарного кризиса в секторе Газа, "для чего потребуется гуманитарное перемирие". Она заявит о стремлении Франции "избежать региональной эскалации" и напомнит о необходимости "создания политического горизонта", который может быть построен только на основе принципа двух государств - для израильтян и для палестинцев.

Согласно последним данным, в саммите примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, лидеры Бахрейна, Греции, Ирака, Иордании, Италии, Испании, Кипра, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ и ЮАР. Ожидается участие глав МИД Великобритании, ФРГ, Франции, Норвегии, Японии, председателя Евросовета Шарля Мишеля, главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, а также спецпосланника правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюня.

Инициатива проведения регионального саммита, посвященного обсуждению путей решения палестинского вопроса и будущего мирного урегулирования на Ближнем Востоке, принадлежит президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.