Представители стран ОИС провели в Румынии акцию протеста против израильской агрессии

Они потребовали немедленного прекращения "осады сектора Газа"

БУХАРЕСТ, 20 октября. /ТАСС/. Послы и представители 22 стран - участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Румынии осудили "непрекращающуюся агрессию" Израиля против сектора Газа, Восточного Иерусалима и Западного берега реки Иордан. Это подчеркивается в пресс-релизе дипломатов стран ОИС в Румынии.

Представители этих стран собрались в пятницу у посольства Палестины в Бухаресте в знак солидарности с палестинским народом. Согласно документу, они призвали Румынию и другие государства предоставить гуманитарную и медицинскую помощь, воду и электричество, а также содействовать немедленному открытию гуманитарных коридоров, чтобы доставить срочную помощь в сектор Газа.

Они подчеркнули "важность сохранения жизни всех гражданских лиц" и твердо осудили "вопиющее нападение жестоких израильских оккупационных сил на баптистскую больницу Аль-Ахли в секторе Газа, в результате которого были убиты и ранены сотни невинных пациентов, ранены невинные гражданские лица".

Представители стран ОИС потребовали также немедленного прекращения "осады сектора Газа" и "варварской агрессии израильских оккупационных сил" против палестинского народа.

В акции приняли участие дипломаты Алжира, Египта, Индонезии, Иордании, Ирака, Ирана, Казахстана, Катара, Кувейта, Ливана, Ливии, Малайзии, Марокко, Нигерии, ОАЭ, Пакистана, Палестины, Саудовской Аравии, Сирии, Судана, Туниса и Турции.