На Украине не будет пожизненных усиленных проверок доходов экс-чиновников

Глава Нацбанка страны Андрей Пышный сообщил, что власти перестанут вести финансовый мониторинг экс-чиновников спустя 12 месяцев после ухода с должности в случае отсутствия нарушений

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Украины перестанут вести усиленный финансовый мониторинг экс-чиновников спустя год после ухода с должности в случае отсутствия нарушений. Таким образом, в стране не будет пожизненных финансовых проверок бывших госслужащих, сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный.

"Через 12 месяцев после того, как РЕР (politically exposed person, политически значимое лицо - прим. ТАСС) перестал выполнять значимые публичные функции и банк удостоверился, что рисков, присущих РЕР, нет, его операции понятны, будут применяться обычные процедуры финмониторинга, как к любому другому человеку. Никто не собирается наказывать РЕР какими-то пожизненными усиленными проверками", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее депутат украинского парламента Ярослав Железняк сообщил, что Верховная рада одобрила закон, согласно которому доходы высших чиновников и политиков Украины будут проверяться даже после их отставки. Как отмечала депутат Рады Ирина Геращенко, в соответствии с принятым законом под проверки попадут не только сами политики и чиновники, но и их окружение, в частности, члены их семей. Принятие этого документа было одним из условий для продвижения переговоров с Международным валютным фондом и Евросоюзом.