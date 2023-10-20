20 октября, 18:56
Палестино-израильский конфликт

Экс-премьер Израиля считает, что на операцию в Газе нужно два-три месяца

Эхуд Барак заявил, что еврейскому государству нужны "солдаты на земле"

ВЕНА, 20 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Израиля (1999-2001) Эхуд Барак считает, что израильским силам понадобится два или три месяца, чтобы провести наземную операцию в секторе Газа.

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"Мы были бы рады, если бы нам удалось уничтожить весь военный потенциал ХАМАС с воздуха, но это невозможно. Нам нужны солдаты на земле. Возможно, очень много. Они будут ходить из дома в дом, уничтожать все ракетные пункты, все оружие и виновных. На это, наверное, уйдет не менее двух недель. После этого нам, вероятно, понадобится еще два-три месяца, чтобы окончательно освободить Газу от ХАМАС", - сказал он в интервью газете Standard. 

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