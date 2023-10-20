Эмир Катара примет участие в саммите по Ближнему Востоку в Каире

Мероприятие состоится 21 октября

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани посетит саммит по ближневосточному урегулированию, который пройдет в Каире 21 октября. Об этом сообщила канцелярия эмира.

"Его Высочество эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в саммите, который планируется провести завтра, в субботу, в Каире для обсуждения текущих событий и будущего решения палестинского вопроса", - говорится в заявлении канцелярии.

Согласно последним данным, в саммите также примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, лидеры Бахрейна, Греции, Иордании, Ирака, Испании, Италии, Кипра, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и ЮАР. Ожидается участие министров иностранных дел Великобритании, Германии, Норвегии, Франции, Японии, председателя Евросовета Шарля Мишеля, главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, а также спецпосланника правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюня.

Инициатива проведения регионального саммита, посвященного обсуждению путей решения палестинского вопроса и будущего мирного урегулирования на Ближнем Востоке, принадлежит президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.