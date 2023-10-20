"Хезболлах" сообщила об атаке казарм израильской армии в Праните и Рамиме

Al Manar привел данные об одном погибшем и шести раненых

БЕЙРУТ, 20 октября. /ТАСС/. Вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" сообщило о проведении во второй половине дня двух операций против израильской армии из Южного Ливана. В переданном телеканалом Al Manar заявлении говорится, что шиитские бойцы атаковали управляемыми ракетами район расположения казармы бригады "Ха-Галиль" Северного военного округа в Праните.

Удары были нанесены также по командно-наблюдательному пункту и казарме в Рамиме. Телеканал со ссылкой на израильские СМИ приводит данные об одном погибшем и шести раненых.

Ранее с юга Ливана было выпущено не менее 30 реактивных снарядов из установок залпового огня по оккупированным районам Шебаа и Кфар-Шуба, куда в четверг израильское командование направило воинские подкрепления и бронетехнику. Как утверждает "Хезболлах", противник понес потери.

В ответ израильская артиллерия открыла огонь по тем районам на ливанской территории, откуда производились ракетные залпы. По свидетельствам очевидцев, было зафиксировано падение снарядов рядом с населенными пунктами Блида, Бурдж-эль-Мулюк, Кфар-Килла, Маркаба, Мейс-эль-Джебель, Хоула, Эль-Клея и Эль-Эдейса. Сведений о пострадавших не приводится.

Как отмечает новостной портал Naharnet, на фоне активизации вооруженных вылазок со стороны "Хезболлах" и палестинских радикальных организаций израильские власти приняли решение об эвакуации 22 тыс. жителей города Кирьят-Шмона, расположенного в 5 км от границы с Ливаном.