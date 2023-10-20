20 октября, 19:29

Небензя заявил, что ЕС девальвирует свои ценности, поставляя военную технику Украине

Постоянный представитель России при ООН отметил, что ЕС последовательно в течение многих лет готовил Киев к противостоянию с Москвой

ООН, 20 октября. /ТАСС/. Евросоюз девальвирует собственные ценности, поставляя Киеву наступательное вооружение и военную технику. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности всемирной организации на тему вклада региональных механизмов в поддержание международного мира и безопасности.

"ЕС последовательно в течение многих лет готовил Украину к противостоянию с Россией, закрывая глаза на все те явления в этой стране, которые в собственных странах - членах были бы просто немыслимыми. Девальвируя таким образом собственные ценности, ЕС поставляет на Украину наступательное вооружение и военную технику в нарушение собственных норм о недопустимости подобных поставок в зоны конфликтов", - сказал он.

Дипломат отметил, что "ничего хорошего не привносит Евросоюз и в процесс армяно-азербайджанской нормализации", а также в диалог Белград - Приштина. "Этот список можно продолжать. Очевидно, что Брюсселем движут исключительно геополитические амбиции, стремление освоить новые сферы влияния, заново колонизировать политически и экономически уязвимые государства. Из-за этого вовлечение ЕС в международные усилия по поддержанию мира и безопасности ведет только к насилию, хаосу и беспорядкам", - подытожил Небензя. 

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УкраинаРоссияНебензя, Василий Алексеевич
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