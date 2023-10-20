20 октября, 19:35

МИД Словении призвал своих граждан воздержаться от поездок в Ливан

В ведомстве рекомендовали гражданам страны, находящимся на ливанской территории проверить возможность вылета оттуда, так как авиакомпании объявили об отмене коммерческих рейсов

ЛЮБЛЯНА, 20 октября. /ТАСС/. МИД Республики Словения призвал своих граждан воздержаться от поездок в Ливан из-за критической ситуации в сфере безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице словенского министерства в соцсети Х (ранее Twitter).

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"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Ливане мы призываем воздержаться от поездок в эту страну. Всем гражданам Словении, находящимся в Ливане, рекомендуется проверить возможность вылета из страны, так как авиакомпании объявили об отмене коммерческих рейсов", - сообщили в МИД республики. 

Теги:
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