ХАМАС заявило о работе с посредниками по вопросу заложников в Газе

Как сообщил представитель палестинского движения, эта ситуация решится "сразу же, как только удастся создать подходящие условия в сфере безопасности"

КАИР, 20 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС выступило с утверждением, что его представители работают с посредниками с целью решения вопроса о гражданских лицах, захваченных в заложники радикалами на израильской территории и переправленных в сектор Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

"Мы хсторонники ХАМАС] работаем с посредниками, чтобы закрыть тему удерживаемых гражданских лиц [в Газе]", - отметил представитель палестинского движения. Он добавил, что вопрос будет решен "сразу же, как только удастся создать подходящие условия в сфере безопасности".

Представитель ХАМАС не указал, с посредниками из каких стран или организаций радикалы контактируют по вопросу заложников.

Как сообщил ранее представитель Армии обороны Израиля, подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 203, оно не окончательное. В то же время член руководства ХАМАС за рубежом Хишам Касем заявил, что для движения это возможность добиться освобождения палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах.