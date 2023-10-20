Министр ВС Франции напомнил главам МО из пяти арабских стран о праве Израиля на самозащиту

Себастьен Лекорню также призвал разделять "борьбу за дело Палестины и поддержку терактов ХАМАС"

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню провел телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Египта, Катара, Ливана, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Он напомнил собеседникам о праве Израиля на самозащиту и призвал не пытаться "извлекать выгоду" из сложившейся ситуации.

В пресс-службе министерства ВС уточнили, что Лекорню каждому собеседнику напомнил о позиции Франции, которая осуждает нападение палестинской радикальной группировки ХАМАС на Израиль и призвал последовать примеру Парижа. Вместе с тем он призвал разделять "борьбу за дело Палестины и поддержку терактов ХАМАС". Также он рассказал о намерении Франции добиваться освобождения французских заложников, которых удерживают на территории сектора Газа.

"Он напомнил о праве Израиля на самооборону и о необходимости принятия всех мер для защиты гражданского населения и соблюдения международного гуманитарного права. Министр рассказал об усилиях Франции по взаимодействию со своими партнерами, чтобы избежать любого расширения конфликта в регионе, в частности, в Ливане", - говорится в коротком заявлении по итогам разговоров.

Какие ответы получил Лекорню от собеседников в министерстве не уточняют.