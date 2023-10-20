США добиваются освобождения всех заложников ХАМАС из числа сограждан

По словам американского лидера Джо Байдена, освобожденные "получат полную поддержку правительства Соединенных Штатов"

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подтвердил освобождение двух американских заложниц, которых ранее удерживали в секторе Газа сторонники радикальной палестинской организации ХАМАС, и заверил, что Вашингтон добивается освобождения остальных.

"Сегодня мы обеспечили освобождение двух американских гражданок, которые были взяты ХАМАС в заложницы во время ужасной террористической атаки против Израиля 7 октября", - сообщил глава государства в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома. По его словам, освобожденные "получат полную поддержку правительства США".

"С первых минут после этого нападения мы круглосуточно работали над освобождением американских граждан, которые были взяты в заложники ХАМАС, и мы не прекращаем предпринимать усилия с целью освобождения тех, кого все еще удерживают", - добавил Байден. "Я признателен правительствам Катара и Израиля за сотрудничество в этой сфере", - отметил он. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон не прекратит такие попытки до тех пор, пока не добьется успеха.

Официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари ранее заявил: "Сегодня были освобождены Юдит Тай Раанан и Натали Шушана Раанан, мать и дочь, которые удерживались группировкой ХАМАС. Эти две женщины были взяты в заложницы ХАМАС в ходе смертоносной атаки на кибуц Нахаль-Оз".