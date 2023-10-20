20 октября, 20:09,
обновлено 20 октября, 20:35
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о новых ударах по объектам "Хезболлах" в Ливане

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после вторжения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства 7 октября

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Израильские военные наносят удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"В настоящее время Армия обороны Израиля атакует террористические объекты организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить удары по нему. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

С тех пор с каждым днем нарастает напряженность и на северной границе, где регулярно фиксируются обстрелы со стороны ливанской территории, в ответ на которые израильские военные наносят удары. По данным армии, их целью становятся объекты "Хезболлах". 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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