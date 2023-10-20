JPost: медцентр в израильской Нагарии запретил заходить журналистам Би-би-си

Мера в отношении британской вещательной корпорации будет действовать до дальнейшего уведомления, передает газета

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 октября. /ТАСС/. Медицинский центр Галилеи в израильском городе Нагария запретил заходить на территорию комплекса журналистам вещательной корпорации Би-би-си. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

"В настоящее время и до дальнейшего уведомления медицинский центр Галилеи приостанавливает доступ Би-би-си для освещения событий в своих помещениях", - приводит газета слова представителя медцентра.

Ранее вещательная корпорация подвергалась критике со стороны руководства правящей Консервативной партии Великобритании и премьер-министра Риши Сунака за то, что она в своих сюжетах называет членов палестинского радикального движения ХАМАС боевиками, а не террористами, хотя в королевстве ХАМАС признано террористической организацией. Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе встречи с британским премьером, прибывшим в еврейское государство с визитом солидарности, открыто выразил ему несогласие с редакционной политикой Би-би-си в отношении сторонников ХАМАС.