Байден заявил Нетаньяху о важности безопасности гражданских лиц в Газе

Президент США и премьер-министр Израиля также обсудили "планы начала доставки гуманитарной помощи в Газу из Египта"

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность того, чтобы силы еврейского государства соблюдали "законы войны" и не подвергали опасности гражданских лиц в Газе. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Президент подтвердил поддержку США права Израиля на самозащиту и обязательств защищать своих граждан, вместе с тем подчеркнув важность действий в соответствии с законами войны, включая защиту гражданских в Газе, которые оказались в зоне начатого ХАМАС конфликта", - отмечается в документе.

Байден и Нетаньяху также обсудили "планы начала доставки гуманитарной помощи в Газу из Египта". Кроме того, они говорили о "предпринимаемых усилиях по освобождению заложников, захваченных ХАМАС, включая граждан США, и об обеспечении возможности свободного перемещения для граждан США и других гражданских лиц в Газе".