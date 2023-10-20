20 октября, 20:17
Палестино-израильский конфликт

Байден заявил Нетаньяху о важности безопасности гражданских лиц в Газе

Президент США и премьер-министр Израиля также обсудили "планы начала доставки гуманитарной помощи в Газу из Египта"

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность того, чтобы силы еврейского государства соблюдали "законы войны" и не подвергали опасности гражданских лиц в Газе. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

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"Президент подтвердил поддержку США права Израиля на самозащиту и обязательств защищать своих граждан, вместе с тем подчеркнув важность действий в соответствии с законами войны, включая защиту гражданских в Газе, которые оказались в зоне начатого ХАМАС конфликта", - отмечается в документе.

Байден и Нетаньяху также обсудили "планы начала доставки гуманитарной помощи в Газу из Египта". Кроме того, они говорили о "предпринимаемых усилиях по освобождению заложников, захваченных ХАМАС, включая граждан США, и об обеспечении возможности свободного перемещения для граждан США и других гражданских лиц в Газе". 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминБайден, Джо
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