Катар продолжит взаимодействие с Израилем и ХАМАС для освобождения заложников

Официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари выразил надежду на то, что диалог приведет к освобождению всех гражданских заложников вне зависимости от их национальности

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Катар продолжит взаимодействовать с Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Взаимодействие Катара с Израилем и ХАМАС относительно освобождения заложников продолжится. Катар надеется, что диалог приведет к освобождению всех гражданских заложников вне зависимости от их национальности", - сказал аль-Ансари агентству Reuters.