20 октября, 20:24,
обновлено 20 октября, 20:40
Палестино-израильский конфликт

Катар продолжит взаимодействие с Израилем и ХАМАС для освобождения заложников

Официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари выразил надежду на то, что диалог приведет к освобождению всех гражданских заложников вне зависимости от их национальности

ДУБАЙ, 20 октября. /ТАСС/. Катар продолжит взаимодействовать с Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС для освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Читайте также
Подготовка наземной операции и поставки помощи сектору Газа. Конфликт в Палестине

"Взаимодействие Катара с Израилем и ХАМАС относительно освобождения заложников продолжится. Катар надеется, что диалог приведет к освобождению всех гражданских заложников вне зависимости от их национальности", - сказал аль-Ансари агентству Reuters. 

Теги:
ПалестинаКатарПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация