20 октября, 20:36
Палестино-израильский конфликт

Блинкен сообщил, что 10 американцев числятся пропавшими без вести в Израиле

Некоторые из них находятся в заложниках у ХАМАС, заявил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. В результате нападения на Израиль боевиков палестинского радикального движения ХАМАС 10 граждан США числятся пропавшими без вести. Об этом заявил журналистам госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

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Глава Госдепа напомнил, что США смогли освободить двух американских заложниц, которых ранее удерживали в секторе Газа сторонники ХАМАС. "Но еще 10 американцев считаются пропавшими без вести в этом конфликте. Мы знаем, что некоторые из них находятся в заложниках у ХАМАС", - сказал он.

По словам Блинкена, всего в заложниках в секторе Газа находятся "около 200 человек". "Среди них мужчины, женщины, мальчики, девочки, пожилые люди из разных стран. Все они должны быть освобождены", - сказал госсекретарь. Блинкен напомнил, что ранее президент США Джо Байден обещал сделать все возможное для освобождения этих людей. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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