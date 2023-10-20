Блинкен сообщил, что 10 американцев числятся пропавшими без вести в Израиле

Некоторые из них находятся в заложниках у ХАМАС, заявил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. В результате нападения на Израиль боевиков палестинского радикального движения ХАМАС 10 граждан США числятся пропавшими без вести. Об этом заявил журналистам госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Глава Госдепа напомнил, что США смогли освободить двух американских заложниц, которых ранее удерживали в секторе Газа сторонники ХАМАС. "Но еще 10 американцев считаются пропавшими без вести в этом конфликте. Мы знаем, что некоторые из них находятся в заложниках у ХАМАС", - сказал он.

По словам Блинкена, всего в заложниках в секторе Газа находятся "около 200 человек". "Среди них мужчины, женщины, мальчики, девочки, пожилые люди из разных стран. Все они должны быть освобождены", - сказал госсекретарь. Блинкен напомнил, что ранее президент США Джо Байден обещал сделать все возможное для освобождения этих людей.