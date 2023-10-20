20 октября, 20:41
Палестино-израильский конфликт

В Тунисе митингующие потребовали высылки посла США

Участники митинга, которые пришли с флагами Палестины и транспарантами, осудили поддержку Вашингтоном Израиля

РАБАТ, 20 октября. /ТАСС/. Уличная акция в знак солидарности с народом Палестины прошла в Тунисе у здания посольства США. Об этом сообщило информационное агентство Tunis Afrique Presse.

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Участники митинга, которые пришли с флагами Палестины и транспарантами, резко осудили поддержку Вашингтоном Израиля, "развязавшего войну против палестинского народа в секторе Газа, приведшую к убийству невинных мирных жителей". Тунисцы обвинили власти США в "поддержке осуществляемого сионистами геноцида палестинцев". Митингующие растоптали и сожгли американский флаг, потребовав высылки посла США и закрытия посольства.

"Поддержка сопротивления - это долг всех свободных народов мира", - гласила надпись на одном из самых больших транспарантов, поднятых в ходе уличной акции. За ее ходом внимательно следили сотрудники сил безопасности, которые перекрывали доступ к зданию посольства США.

Ранее президент Туниса Каис Саид заявил о "неизменной позиции страны в поддержку палестинского дела". 

Теги:
ТунисСШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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