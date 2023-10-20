Блинкен полагает, что определить соблюдение законов войны Израилем можно позднее

По словам госсекретаря США, что в Вашингтоне убеждены, что у еврейского государства "есть не только право, но и обязательства защищать себя"

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что будет еще много времени, чтобы оценить, соблюдает ли Израиль международное право и законы войны при проведении операций.

Как отметил Блинкен, выступая в Госдепартаменте, США "глубоко убеждены, что у Израиля есть не только право, но и обязательства защищать себя". "Но мы также ясно давали понять, что очень важно, как Израиль это делает. И, в частности, важно, чтобы операции проводились в соответствии с международным правом, гуманитарными нормами, законами войны в зависимости от каждого конкретного случая и чтобы делалось все возможное для избежания гибели мирных жителей", - сказал Блинкен в ответ на вопрос о том, соблюдает ли Израиль сейчас законы войны и нормы международного права при проведении операций.

"И мы продолжаем уделять этому особое внимание. Как и доставке помощи в Газу тем, кто в ней нуждается, - продолжил Блинкен. - Будет много времени, чтобы оценить, как проводились эти операции. Но я могу подчеркнуть, что для США это по-прежнему важно".

Президент США Джо Байден ранее в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность того, чтобы силы еврейского государства соблюдали законы войны и не подвергали опасности гражданских лиц в Газе.