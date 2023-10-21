20 октября, 21:02
Палестино-израильский конфликт

ЕС и США договорились на саммите не допустить расширения конфликта в Израиле

Брюссель и Вашингтон при этом не призвали обе стороны прекратить огонь

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Евросоюз и США договорились на саммите в Вашингтоне совместно работать, чтобы не допустить расширения конфликта в Израиле на весь регион, говорится в итоговом заявлении саммита.

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"Ключевое значение имеет недопущение региональной эскалации конфликта", - говорится в заявлении.

Вашингтон и Брюссель вновь не выступили с призывом к обеим сторонам о прекращении огня.

В документе лишь повторяются более ранние позиции по этому конфликту: осуждение ХАМАС и призыв немедленно освободить всех заложников, подтверждение права Израиля на самооборону в пределах международного гуманитарного права, озабоченность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и обещание работать "с партнерами в регионе", чтобы обеспечить палестинцам доступ к воде, пище и ночлегу.

Из восьмистраничного документа конфликту в Израиле посвящен один короткий абзац. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраиль
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