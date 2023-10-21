Франция напрямую предостерегала "Хезболлах" от эскалации с Израилем

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что его страна передавала послания ливанской шиитской организации, в которых говорила о необходимости проявлять сдержанность на ежедневной основе

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Франции с начала нынешней фазы арабо-израильского конфликта напрямую общались с ливанской шиитской организацией "Хезболлах" с целью не допустить ее вовлечения в боевые действия. Об этом заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Мы передавали напрямую сообщения через нашего посла и наши спецслужбы в "Хезболлах". Мы также передали их ливанским властям", - сказал Макрон, его слова приводит Agence France-Presse. Французский лидер отметил, что с тех пор произошло "несколько ракетных обстрелов", однако "эскалации не было".

"Но мы остаемся очень осторожными. Мы передаем эти послания о необходимости проявлять сдержанность на ежедневной основе", - добавил он.

Телеканал Al Manar 20 октября обнародовал заявление вооруженного крыла партии "Хезболлах", согласно которому его бойцы провели во второй половине дня две операции против израильской армии из Южного Ливана. В частности, они атаковали управляемыми ракетами район расположения казармы бригады "Ха-Галиль" Северного военного округа в Праните. Удары были нанесены также по командно-наблюдательному пункту и казарме в Рамиме.

Ранее с юга Ливана было выпущено не менее 30 реактивных снарядов из установок залпового огня по оккупированным районам Шебаа и Кфар-Шуба, куда 19 октября израильское командование направило воинские подкрепления и бронетехнику. Как утверждает "Хезболлах", противник понес потери. В ответ израильская артиллерия открыла огонь по тем районам на ливанской территории, откуда производились ракетные залпы. По свидетельствам очевидцев, было зафиксировано падение снарядов рядом с несколькими населенными пунктами. Сведений о пострадавших не приводится.

Как отмечает новостной портал Naharnet, на фоне активизации вооруженных вылазок со стороны "Хезболлах" и палестинских радикальных организаций израильские власти приняли решение об эвакуации 22 тыс. жителей города Кирьят-Шмона, расположенного в 5 км от границы с Ливаном.