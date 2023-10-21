ЕС и США в заявлении по итогам саммита предупредили об угрозе коллапса экономики Украины

Заявление не содержит упоминаний о наступлении Киева

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Заявление саммита США и Евросоюза по Украине не содержит упоминаний ни о наступлении Киева, ни о решимости "добиться победы над Россией на поле боя", зато предупреждает о рисках коллапса украинской экономики. Украине посвящен самый большой раздел - полторы страницы из восьмистраничного документа, опубликованного по итогам трехчасовой встречи на высшем уровне.

Единственное упоминание об украинских военных усилиях сводится к тому, что Киев "имеет право защищать себя", а позиция США и ЕС в отношении оказания военной помощи "остается непоколебимой".

"Мы признаем срочную необходимость принять меры, чтобы гарантировать, что Россия не сможет устроить коллапс украинской экономики, - говорится в документе. - Мы намерены интенсифицировать наши усилия, чтобы наша помощь отвечала всем потребностям Украины". США и ЕС также выразили намерение работать вместе, чтобы "защищать, ремонтировать и восстанавливать энергетический сектор Украины по стандартам Евросоюза".

Брюссель и Вашингтон призывают Россию "немедленно вывести все свои войска и военную технику с международно признанной территории Украины", а также "компенсировать Украине весь ущерб", обещают ужесточение санкций и продолжение поиска формально легальных путей передачи Украине доходов от замороженных суверенных активов РФ. "Частью наших усилий по поддержке Украины в краткосрочной перспективе станет изучение возможности направить на восстановление Украины любой экстраординарной прибыли частных компаний, полученной от замороженных российских активов, если эта прибыль не должна быть использована на покрытие обязательств перед Россией в рамках существующего законодательства", - отмечается в документе.

ЕС и США также договорились начать экспертные консультации по поиску "долгосрочных решений для поддержки Украины". Никаких данных о конкретных объемах предполагаемой помощи Киеву в заявлении нет. Участники саммита пообещали поддержать реформы на Украине и ее сближение с ЕС.

Как ранее написало европейское издание газеты Politico, саммит в Вашингтоне продемонстрировал усиливающиеся проблемы во взаимоотношениях между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, что выразилось в самой организации их визита. На полях саммита Мишель и фон дер Ляйен провели не общую, а раздельные встречи с президентом США Джо Байденом. В субботу Мишель и глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель отправятся на саммит по Ближнему Востоку в Каир без фон дер Ляйен.