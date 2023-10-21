Макрон допустил возможность своего визита на Ближний Восток в ближайшее время

Французский президент уточнил, что совершит поездку, если это "позволит добиться полезных результатов"

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не исключает, что скоро посетит с визитом ближневосточный регион на фоне продолжающегося палестино-израильского конфликта. Об этом он заявил журналистам, его слова приводит Agence France-Presse (AFP).

Французский лидер отметил, что посетит регион "в ближайшие дни или недели", однако лишь в том случае, если этот визит "позволит добиться полезных результатов". "[Поездка] будет зависеть от дискуссий, которые я проведу в ближайшие часы и дни со всеми лидерами региона", - добавил он. Глава государства заверил, что прикладывает все усилия, чтобы не допустить эскалации в регионе, учитывая, что нынешняя ситуация несет большие риски.

Кроме того, Макрон заявил об обеспокоенности судьбой пропавших без вести семи французских граждан. По его словам, как минимум одна девушка "гарантированно" находится в плену у ХАМАС. Вместе с тем он выразил уверенность в каналах, которые использует Франция при посредничестве Катара для переговоров об освобождении своих граждан. В этой связи он приветствовал освобождение двух американских заложников, подчеркнув "крайне важную роль" Катара.