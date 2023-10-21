Reuters: Госдеп распространил документ о якобы предпринятых РФ попытках влияния на выборы

Агентство сообщает, что американская разведка изложила версию, согласно которой она зафиксировала 11 случаев, когда Россия пыталась "подорвать общественное доверие" к выборам в девяти государствах

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Госдепартамент разослал диппредставительствам США более чем в 100 странах составленный разведывательным сообществом документ, в котором содержатся сведения о якобы имевших место попытках России подорвать общественное доверие к избирательным процессам в некоторых государствах. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, Госдепартамент утверждает, что для борьбы с приписываемыми Москве попытками влияния на выборы необходимо "распространять сведения, основанные на фактах, вводить санкции в отношении лиц, вмешивающихся в выборы, и выдворять сотрудников разведки". Предполагается, что документ, направленный в американские посольства, должен быть передан местным властям.

По информации Reuters, американская разведка изложила версию, согласно которой она зафиксировала 11 случаев, когда РФ пыталась "подорвать общественное доверие" к выборам в девяти странах, включая США, используя при этом "открытые и секретные механизмы, в том числе сети влияния и доверенных лиц", предположительно связанных с российскими спецслужбами. Кроме того, американская разведка выявила 17 случаев, когда РФ якобы предпринимала "менее ярко выраженные" попытки использовать социальные сети для влияния на выборы.

Агентство отмечает, что в документе не поясняется, о выборах в каких именно странах идет речь. Неназванный представитель Госдепартамента, которого цитирует Reuters, утверждает, что приписываемые РФ попытки влияния на электоральные процессы активизировались после выборов в США в 2020 году и пандемии коронавируса.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминировали России спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года бывший глава ФБР и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора экс-президента Дональда Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период избирательной кампании, Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.