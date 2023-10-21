За две недели из Газы по Израилю выпустили почти 7 тыс. ракет

При этом израильские военные уничтожили свыше 1 тыс. сторонников организации ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа за две недели обострения конфликта с Израилем запустили по территории еврейского государства свыше 6,9 тыс. ракет, при этом израильские военные уничтожили свыше 1 тыс. сторонников организации ХАМАС.

Такую статистику привела пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Война с ХАМАС. Итоги двух недель: более 6 900 ракет выпущено из Газы по Израилю (более 450 неудачных запусков внутри Газы). Более 1 400 убитых, более 4 600 раненых, более 200 взято в заложники (все цифры - на израильской территории, прим. ТАСС). Более 1 000 террористов ХАМАС нейтрализованы, многие из них - после проникновения в Израиль. Десятки ключевых главарей террористов ХАМАС устранены", - говорится в сводке.