Посол КНДР в РФ считает, что Украина станет для США "вторым Афганистаном"

Син Хон Чхоль также заявил, что Соединенные Штаты не обращают "никакого внимания на глобальный мир и стабильность на планете"

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Военная поддержка Украины в конечном счете приведет Соединенные Штаты к поражению, сравнимому с тем, которое они потерпели в Афганистане. Такое мнение выразил посол КНДР в России Син Хон Чхоль.

"США преследуют только свои гегемонистские интересы, не обращая никакого внимания на глобальный мир и стабильность на планете. Из-за их эгоистичных происков против мира перспектива выхода из ситуации на Украине превратилась в более отдаленную, а мир еще ближе подошел к небывалой суровой войне", - приводит его слова Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Война США на Украине, в которой они расходуют денежные средства на астрономические суммы и нарушают интересы европейцев, чтобы построить однополярный мир, войдет в историю как вторая война в Афганистане и закроет позорный занавес", - заключил дипломат.

США проводили военную операцию в Афганистане с 2001 по 2021 год. В 2021 году президент Джо Байден принял решение о ее завершении. После вывода из страны американских военных власть в ней взяли сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), состав их временного правительства не признало ни одно государство в мире.