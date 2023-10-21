Республиканцы потребовали от Байдена разъяснений после обнаружения чека на его имя

Они ранее не раз заявляли, что семья американского лидера получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Конгрессмены-республиканцы публично потребовали от американского лидера Джо Байдена разъяснить обстоятельства получения им в 2018 году чека на $200 тыс. от брата, который в то время поддерживал деловые связи с компанией Americore. Заявление опубликовано на сайте комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США.

Комитет, как уточнил его председатель Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки), получил банковскую информацию о "прямом платеже в размере $200 тыс. Джо Байдену от [его младшего брата] Джеймса и [супруги последнего] Сары Байденов". Как следует из заявления, Джеймсу Байдену в 2018 году выплатила $600 тыс. компания Americore. Она в то время была "оператором больниц" и сталкивалась с финансовыми трудностями. Как следует из опубликованных позднее документов, касающихся банкротства Americore, в компании поддерживали связи с Джеймсом Байденом, поскольку считали, что "его фамилия могла открывать двери". В фирме также полагали, что Джеймс Байден может содействовать получению "крупных инвестиций с Ближнего Востока, опираясь на политические связи".

"Americore 1 марта 2018 года перевела кредит в размере $200 тыс. на личный банковский счет Джеймса и Сары Байденов, не на их деловой банковский счет. В тот же день Джеймс Байден выписал чек на $200 тыс. с того же личного банковского счета Джо Байдену", - подчеркнули в комитете. В нем уточнили, что Джеймс Байден выписал чек якобы для "выплаты займа". Республиканцы ранее не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.

Комер в связи с этим подчеркнул, что действующий президент США "должен ответить на вопросы американцев". "Есть ли у него документы, подтверждающие, что он одолжил столь крупную сумму его брату, и каковы условия данных финансовых договоренностей? Были ли у него такие же финансовые договоренности с другими членами семьи, в рамках которых он получил такие крупные выплаты? Знал ли он, что в тот же день, когда Джеймс Байден выписал ему чек на $200 тыс., Джеймс Байден получил заем точно на такую же сумму в результате дел с компанией, которая сталкивалась с финансовыми трудностями и терпела крах?" - указал законодатель.

11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), занимавший в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование перед возможным объявлением голосования по импичменту Байдена. Как уточнил тогда Маккарти, расследование направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена.