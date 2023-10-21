WSJ: переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились

Среди условий обсуждалось временное прекращение огня, возобновление водоснабжения и поставки гумпомощи в сектора Газа, передает газета

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Переговоры с палестинским радикальным движением ХАМАС об освобождении 50 заложников, которые вели США, Израиль и Катар, провалились. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, среди условий сделки обсуждалось временное прекращение огня, возобновление Израилем снабжения сектора Газа водой и активизация поставок гуманитарной помощи в анклав.

Издание отмечает, что обсуждение этого вопроса с боевиками проходит тяжело. На протяжении первой недели после эскалации конфликта радикальное движение не вступало в переговоры о судьбе захваченных ими мирных граждан, кроме того, точное местонахождение всех заключенных не было известно даже ХАМАС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон требует от ХАМАС освобождения всех заложников без предварительных условий. Он также отметил важность многостороннего сотрудничества и сообщил, что Вашингтон готов к совместной работе, если это поспособствует возвращению захваченных ХАМАС людей. По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, до освобождения двух заложниц составляло 203.