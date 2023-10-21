В США заявили, что пропалестинская демонстрация у Белого дома прошла без инцидентов

В митинге участвовали несколько сотен человек

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Манифестация сторонников Палестины в Лафайет-сквере у Белого дома прошла в пятницу без каких-либо чрезвычайных происшествий. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель Секретной службы США Энтони Гульельми.

"Демонстрация у Белого дома завершилась без происшествий", - сказал он, отвечая на вопрос о том, производились ли во время упомянутой акции задержания.

На митинг в расположенный напротив Белого дома Лафайет-сквер пришли несколько сотен человек. К самому Белому дому сотрудники Секретной службы США, занимающейся прежде всего охраной первых лиц государства, протестующих не пропустили. Активисты скандировали лозунги "Прекращение огня - сейчас!", "Байден, Байден, тебе не спрятаться!" (имея в виду президента США Джо Байдена) и "Стыдитесь!". Они несли палестинские флаги, транспаранты и плакаты с надписями "Свободу Палестине!", "Нет - гуманитарному кризису в Газе!", "Введите санкции в отношении Израиля!" и другими аналогичного содержания.

Никаких попыток блокирования выездов из Белого дома демонстранты не предпринимали. Автоколонна Байдена, отправившегося на агитационное предвыборное мероприятие в Вашингтоне, без проблем покинула резиденцию.

До этого манифестация в поддержку Палестины и прекращения огня в секторе Газа прошла на Капитолийском холме у стен Конгресса США. Ее инициировала американская общественная организация Jewish Voice for Peace ("Еврейский голос за мир"). Схожую акцию протеста она и еще одна еврейская общественная организация США - IfNotNow ("Если не сейчас") - устроили на Капитолийском холме 18 октября. Тогда активисты попытались организовать демонстрацию прямо в здании, где расположено несколько комитетов Палаты представителей Конгресса, и были в связи с этим задержаны полицией Капитолия. По данным полиции, арестованы были приблизительно 300 человек. Лишь трем из них предъявили обвинения в связи с неподчинением полицейским и попытками применения против них силы при задержании.