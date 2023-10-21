Армия обороны Израиля сообщила об ударах по объектам "Хезболлах" в ответ на обстрелы

Израильские военные отметили, что готовы "действовать на всех фронтах для обеспечения безопасности граждан страны"

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" в Ливане в ответ на ракетные обстрелы. Об этом говорится в распространенном заявлении израильских вооруженных сил.

"В ответ на ракетные пуски и обстрелы противотанковыми ракетами, выпущенными в сторону Израиля, самолеты Армии обороны Израиля в течение последних нескольких часов наносили удары по террористическим объектам "Хезболлах". Кроме того, Армия обороны Израиля нанесла удар по пусковым установкам противотанковых ракет, расположенным вдоль границы и направленным в сторону Израиля", - говорится в сообщении.

Израильские военные указали, что они "готовы и будут продолжать действовать на всех фронтах для обеспечения безопасности граждан Израиля".