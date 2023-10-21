С начала эскалации ближневосточного конфликта погибли 22 журналиста

По данным Комитета защиты журналистов, восемь сотрудников СМИ были ранены, еще трое числятся пропавшими без вести или помещенными под стражу

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Более 20 журналистов стали жертвами эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил в пятницу Комитет защиты журналистов.

"По состоянию на 20 октября по меньшей мере 22 журналиста пополнили списки более чем 4 тыс. погибших с обеих сторон", - говорится в сообщении.

Как отмечает организация, "журналисты в секторе Газа подвергаются особенно высоким рискам в ходе освещения конфликта в преддверии наземной операции израильских войск, а также в свете разрушительных авиаударов Израиля и отключения электричества".

Из 22 погибших журналистов, указывает комитет, 18 были палестинцами, трое - израильтянами, один - ливанцем. Кроме того, восемь сотрудников СМИ были ранены, еще трое числятся пропавшими без вести или помещенными под стражу.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.