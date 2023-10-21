Bloomberg: США и Израиль обсуждают вариант создания временного правительства в Газе

По информации агентства, обсуждения сторон находятся на ранней стадии

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Израиль обсуждают возможность создания в секторе Газа временного правительства при поддержке ООН и участии арабских государств, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, обсуждения сторон находятся на ранней стадии и будут зависеть от развития событий в палестино-израильском конфликте, в частности наземной операции израильских войск.

Как отмечает агентство, создание в секторе Газа временного правительства будет "невероятно сложной" задачей, при этом заручиться поддержкой арабских государств "будет еще большим вызовом". "План, который подразумевает вовлечение арабских государств, потребует значительных изменений в том, как арабские страны воспринимают риски и работают друг с другом, - приводит агентство мнение экс-аналитика ЦРУ Уильяма Ашера. - Это также потребует веры от Иерусалима, а этот ресурс сейчас в большом дефиците".

Телекомпания CNN сообщала, что США и союзные им западные страны в частных беседах с израильскими чиновниками не отговаривают их от проведения наземной операции в палестинском анклаве, однако просят обдумать долгосрочную стратегию в отношении будущего развития сектора Газа, а также избегать его долгосрочной оккупации и жертв среди мирного населения.