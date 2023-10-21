Эксперт заявил об укреплении Россией и КНР всестороннего стратегического партнерства

Старший советник Китайского общества изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Вань Чэнцай отметил, что российский лидер Владимир Путин "совершил дипломатический прорыв в Пекине", продемонстрировав, что РФ "не изолирована, а имеет друзей по всему миру"

ПЕКИН, 21 октября. /Корр. ТАСС Андрей Кириллов/. Визит президента России Владимира Путина в Пекин, его переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и участие в форуме "Один пояс - один путь" еще раз показали, что китайско-российское стратегическое партнерство является долговременной стратегией обеих стран, не подверженной влиянию извне. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС старший советник Китайского общества изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии, бывший глава представительства агентства Синьхуа в Москве Вань Чэнцай.

"Череда успешных поездок президента России Владимира Путина в Пекин показывает, что укрепление китайско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества является не временной ситуативной политикой, а долгосрочной стратегией, ориентированной на "дружбу из поколения в поколение", с присущей ей постоянной мотивацией и не подверженной вмешательству и влиянию извне", - подчеркнул эксперт. "Президент Путин совершил дипломатический прорыв в Пекине, продемонстрировав, что Россия не изолирована, а имеет друзей по всему миру", - сказал он.

Лидеры двух государств, продолжил Вань Чэнцай, обсудили вопросы, представляющие интерес для обеих сторон, включая политику, экономику и финансы, а также международные проблемы, затронув израильско-палестинский конфликт. Российский президент представил текущую ситуацию с украинским кризисом.

Обе стороны, отметил собеседник агентства, заявили, что в следующем году воспользуются возможностью отпраздновать 75-ю годовщину установления дипломатических отношений, чтобы способствовать дальнейшему качественному развитию взаимодействия в различных областях. В условиях постоянно меняющейся региональной и международной ситуации, продолжил Вань Чэнцай, координация и сотрудничество между Китаем и Россией в международных делах будут только укрепляться.

Визит Путина в Пекин, по мнению политолога, "в нынешней сложной ситуации грандиозных изменений в глобальной геополитике вновь послал четкий сигнал миру: Китай и Россия не боятся угроз и санкций, продолжат содействовать строительству "Пояса и пути" и качественному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами". Москва и Пекин продолжат укреплять координацию и сотрудничество в региональных вопросах и международных делах, что "имеет большое значение для содействия общему развитию и процветанию двух стран, строительству справедливого нового международного порядка", резюмировал китайский эксперт.