Несколько республиканцев выступили против доппомощи Киеву по запросу Байдена

В частности, конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что не собирается голосовать за "выделение средств на защиту границ других стран"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Некоторые американские законодатели из числа республиканцев выступили против выделения дополнительных средств Украине по запросу вашингтонской администрации.

Президент США Джо Байден ранее направил в Конгресс запрос на оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. Как поясняется в обнародованных Белым домом сопроводительных документах к запросу на дополнительные ассигнования в 2024 финансовом году, Украине предлагается выделить более $61,4 млрд, Израилю - свыше $14,3 млрд.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) в пятницу подвергла критике запрос. "Я буду голосовать против выделения средств на защиту границ других стран, и если Джо хочет сделать что-то для защиты нашей границы, то пусть введет мораторий на иммиграцию и депортирует всех нелегалов, которых он впустил", - написала она в социальной сети X (ранее Twitter).

"Объединять средства для Израиля со средствами для Украины - это ошибка, - написал в X конгрессмен Пол Госар (республиканец от штата Аризона). - Я проголосую за необходимые средства для помощи Израилю в этот час нужды, но, если они объединены с миллиардами долларов для Украины, я буду против. Я не поддерживал прокси-войну на Украине, и я не стану делать этого, если ее обернули в израильский флаг".

Сенатор Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец от штата Огайо) в четверг в эфире телеканала Fox News заявил: "То, что сделал президент, - это полнейший позор. Если он хочет добиться от американцев еще $60 млрд на Украину, то не должен использовать для этого мертвых израильских детей. Это отвратительно".

Американская администрация во главе с демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и некоторым другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако целая группа американских законодателей от Республиканской партии, находящейся сейчас в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. Кроме того, в свете резкого обострения ситуации в зоне ближневосточного конфликта некоторые республиканцы заговорили о необходимости переориентации военной помощи с Украины на Израиль.