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Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль не будет менять планы по началу наземной операции в секторе Газа

Движение ХАМАС ранее заявило, что его боевое крыло освободило двух граждан США, взятых в заложники во время нападения на Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Освобождение двух граждан США, взятых в заложники ХАМАС, не повлияет на планы Израиля по началу наземной военной операции против этой радикальной группировки. Об этом сообщили новостному порталу Ynet высокопоставленные израильские чиновники.

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Комментарии неназванных представителей израильских властей прозвучали в то время, когда правительства США и нескольких европейских стран пытаются убедить Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, рассчитывая, что дальнейшие переговоры приведут к освобождению большего числа заложников.

Ранее движение ХАМАС заявило, что его боевое крыло - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - освободило двух граждан США, взятых в заложники во время нападения на Израиль. Затем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что освобожденные заложники находятся с сотрудниками Международного комитета Красного Креста.

Позже канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение заложников. По данным издания The Times of Israel, обе освобожденные женщины проживают в городе Эванстон (штат Иллинойс). Они приехали в Израиль в этом месяце по случаю 85-летия родственника.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, до освобождения двух заложниц составляло 203. Среди них как минимум два россиянина. 

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