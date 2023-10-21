СМИ: Израиль не будет менять планы по началу наземной операции в секторе Газа

Движение ХАМАС ранее заявило, что его боевое крыло освободило двух граждан США, взятых в заложники во время нападения на Израиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Освобождение двух граждан США, взятых в заложники ХАМАС, не повлияет на планы Израиля по началу наземной военной операции против этой радикальной группировки. Об этом сообщили новостному порталу Ynet высокопоставленные израильские чиновники.

Комментарии неназванных представителей израильских властей прозвучали в то время, когда правительства США и нескольких европейских стран пытаются убедить Израиль отложить наземную операцию в секторе Газа, рассчитывая, что дальнейшие переговоры приведут к освобождению большего числа заложников.

Ранее движение ХАМАС заявило, что его боевое крыло - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - освободило двух граждан США, взятых в заложники во время нападения на Израиль. Затем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что освобожденные заложники находятся с сотрудниками Международного комитета Красного Креста.

Позже канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила освобождение заложников. По данным издания The Times of Israel, обе освобожденные женщины проживают в городе Эванстон (штат Иллинойс). Они приехали в Израиль в этом месяце по случаю 85-летия родственника.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. По данным израильских военных, подтвержденное число заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа, до освобождения двух заложниц составляло 203. Среди них как минимум два россиянина.