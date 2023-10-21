21 октября, 06:39
Палестино-израильский конфликт

Посольство США сообщило время открытия КПП "Рафах" из Газы в Египет для иностранцев

По данным диппредставительства, это произойдет в 10:00 мск

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта откроется в 10:00 мск для прохода иностранцев на египетскую территорию. Об этом сообщило посольство США в Израиле на своем сайте со ссылкой на информированные источники.

"Мы получили информацию, что пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом откроется в субботу, 21 октября, в 10:00 по местному времени [совпадает с московским]. Если граница [между сектором Газа и Египтом] будет открыта, мы не знаем, как долго она будет оставаться открытой для выезда из Газы иностранных граждан", - говорится в сообщении. 

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ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
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