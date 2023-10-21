В Сиднее прошла многотысячная акция солидарности с народом Палестины

В ней приняли участие около 15 тыс. человек

СИДНЕЙ, 21 октября. /ТАСС/. Около 15 тыс. человек присоединились к маршу и митингу в поддержку палестинского народа и государства, прошедшему в Сиднее, передает корреспондент ТАСС.

Участники манифестации, среди которых было немало австралийцев - не иммигрантов, с флагами Палестины и лозунгами, призывающими к свободе и миру для этого государства, прошли маршем от здания городской мэрии Сиднея до парка Бэлмор. На плакатах, которые несли демонстранты, было написано "Остановите геноцид в Палестине!", "От реки до моря Палестина будет свободной!", "Прекратите убийства палестинских детей". Также протестующие призывали власти Австралии осудить действия Израиля и поддерживать мирные инициативы других стран.

По словам представителя общественной организации Palestine Action Group (PAG), организовавшей мероприятие, люди по всему миру не должны "оставаться равнодушными к гуманитарному кризису в Палестине и к тому, что Израиль лишает жителей Газы продовольствия, медицинской помощи, воды и электроэнергии". "Общественные организации в Австралии в один голос протестуют против войны и солидарны с теми, кто пострадал, мы стоим за то, чтобы дать безгласным право голоса. Нас поддерживают профсоюзы, религиозные лидеры, юристы, правозащитники и обычные австралийцы, которые признают, что мы несем коллективную ответственность за защиту людей и она выходит за пределы вероисповедания и национальности", - сказала ТАСС руководитель пресс-службы PAG.

Командир одного из отрядов полиции, охранявших порядок по время акции, отметил, что несмотря на большое число участников и опасения из-за возможных провокаций "никаких инцидентов зафиксировано не было".

Участники митинга, многие из которых пришли на манифестацию целыми семьями, говорили, что для них очень важно "объединиться со своими соседями и друзьями, чтобы показать свою солидарность с палестинцами". "Мы протестуем, чтобы послать сигнал нашему политическому руководству: увидьте и услышьте нас, примите нашу точку зрения, ведь до сих пор никто из австралийского правительства не осудил массовые убийства в Газе", - сказал один из протестующих, пообещав, что австралийцы будут снова и снова выходить на митинги, чтобы "требовать немедленного прекращения огня и снятия блокады Газы".

Следующий марш в поддержку Палестины Palestine Action Group намерена провести 29 октября.