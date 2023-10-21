СМИ: премьер Италии после конференции в Каире по Палестине поедет в Тель-Авив

Как сообщила газета Corriere della Sera, Джорджа Мелони должна встретиться с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху

РИМ, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, приглашенная на Каирский саммит мира, организованный президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси для обсуждения урегулирования палестино-израильского конфликта, после участия в его работе намерена поехать в Тель-Авив. Как пишет газета Corriere della Sera, глава итальянского правительства должна встретиться с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху.

В Каире должны собраться представители более 30 стран. Из европейских государств на уровне глав правительств будут представлены, помимо Италии, Греция, Кипр и Испания, председательствующая в ЕС. Евросоюз будет представлять председатель Евросовета Шарль Мишель и, вероятно, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Франция и Германия будут представлены на уровне глав МИД, как и Великобритания и Япония, уточняет издание.

Согласно последним данным, в саммите примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, президент Палестины Махмуд Аббас, лидеры Бахрейна, Ирака, Иордании, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ и ЮАР, а также спецпосланник правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь.

Ранее посол Египта в Италии сообщил, что на форум были приглашены все члены Совбеза ООН. Россию на саммите по кризису в ближневосточном регионе будет представлять представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.