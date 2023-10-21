21 октября, 08:39
Палестино-израильский конфликт

Президент ОАЭ примет участие в работе мирного саммита в Каире

Встреча состоится 21 октября

ДУБАЙ, 21 октября. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян примет участие в работе каирского саммита мира, который состоится в субботу для обсуждения урегулирования палестино-израильского конфликта.

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Кадры прибытия шейха Мухаммеда в место проведения саммита, где его встретил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, продемонстрировал в прямом эфире телеканал Sky News Arabia. Ранее об участии главы ОАЭ в саммите официально не сообщалось.

Согласно последним данным, в саммите также примут участие генсек ООН Антониу Гутерриш, лидеры Бахрейна, Греции, Иордании, Ирака, Испании, Италии, Кипра, Кувейта, Саудовской Аравии и ЮАР. Ожидается участие министров иностранных дел Великобритании, Германии, Норвегии, Франции, Японии, председателя Евросовета Шарля Мишеля, главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, а также спецпосланника правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюня. 

Теги:
ПалестинаОАЭЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильНахайян, Мухаммед бен Заид, Аль
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