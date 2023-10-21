21 октября, 09:12,
обновлено 21 октября, 09:57
Палестино-израильский конфликт

Президент Египта отверг идею о перемещении палестинцев из сектора Газа на Синай

Как заявил Абдель Фаттах ас-Сиси, это не решит палестинский вопрос

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Египет категорически отвергает идею о переселении палестинцев из сектора Газа на территорию арабской республики на Синайском полуострове. Как заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, открывая каирский саммит мира по Палестине, это оставит палестинский вопрос нерешенным. Прямая трансляция ведется на канале канцелярии президента на портале YouTube.

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"Мы подтверждаем наше категорическое неприятие насильственного перемещения палестинцев на Синай. Переселение населения [сектора] Газа на египетскую территорию означает ликвидацию палестинского дела", - сказал президент. "Перемещение целого народа в другие регионы не является решением палестинского вопроса. Ликвидация палестинского дела никогда не произойдет за счет Египта", - подчеркнул египетский лидер.

Он призвал международное сообщество защитить права палестинского народа. "Мы с удивлением наблюдаем за молчанием международного сообщества в ответ на практику коллективного наказания в секторе Газа. Палестинскому народу и мирным гражданам должна быть предоставлена международная защита", - сказал ас-Сиси.

Президент заявил, что Египет "стремится обеспечить безопасный, беспрепятственный и устойчивый поток гуманитарной помощи сектору Газа" и "работает над дорожной картой по возрождению мирного процесса", который бы начался с доставки помощи, объявления перемирия, а впоследствии бы привел к созданию независимого палестинского государства. "Египет ни в какой момент не закрывал контрольно-пропускной пункт "Рафах", но израильские бомбардировки помешали его стабильной работе", - подчеркнул ас-Сиси.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире - административной столице Египта по инициативе Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-
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