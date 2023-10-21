Президент Египта отверг идею о перемещении палестинцев из сектора Газа на Синай

Как заявил Абдель Фаттах ас-Сиси, это не решит палестинский вопрос

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Египет категорически отвергает идею о переселении палестинцев из сектора Газа на территорию арабской республики на Синайском полуострове. Как заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, открывая каирский саммит мира по Палестине, это оставит палестинский вопрос нерешенным. Прямая трансляция ведется на канале канцелярии президента на портале YouTube.

"Мы подтверждаем наше категорическое неприятие насильственного перемещения палестинцев на Синай. Переселение населения [сектора] Газа на египетскую территорию означает ликвидацию палестинского дела", - сказал президент. "Перемещение целого народа в другие регионы не является решением палестинского вопроса. Ликвидация палестинского дела никогда не произойдет за счет Египта", - подчеркнул египетский лидер.

Он призвал международное сообщество защитить права палестинского народа. "Мы с удивлением наблюдаем за молчанием международного сообщества в ответ на практику коллективного наказания в секторе Газа. Палестинскому народу и мирным гражданам должна быть предоставлена международная защита", - сказал ас-Сиси.

Президент заявил, что Египет "стремится обеспечить безопасный, беспрепятственный и устойчивый поток гуманитарной помощи сектору Газа" и "работает над дорожной картой по возрождению мирного процесса", который бы начался с доставки помощи, объявления перемирия, а впоследствии бы привел к созданию независимого палестинского государства. "Египет ни в какой момент не закрывал контрольно-пропускной пункт "Рафах", но израильские бомбардировки помешали его стабильной работе", - подчеркнул ас-Сиси.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире - административной столице Египта по инициативе Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.