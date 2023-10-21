21 октября, 09:22,
обновлено 21 октября, 09:32
Палестино-израильский конфликт

Президент Египта заявил, что его страна никогда не закрывала КПП на границе с Газой

Его нормальной работе препятствовали атаки со стороны Израиля, сообщил Абдель Фаттах ас-Сиси

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Египетские власти никогда не закрывали наземный переход "Рафах" на границе с палестинским сектором Газа, а его нормальной работе препятствовали атаки со стороны Израиля. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, открывая каирский саммит мира по Палестине.

"Египет ни в какой момент не закрывал контрольно-пропускной пункт "Рафах", но израильские бомбардировки помешали его стабильной работе", - сказал египетский лидер. По словам ас-Сиси, египетская сторона готова "обеспечить устойчивую эксплуатацию наземного перехода "Рафах". 

Теги:
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