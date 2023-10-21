В ООН выразили уверенность в продолжении поставок гуманитарных грузов в Газу

Как отметили в организации, гуманитарная ситуация в секторе Газа "достигла катастрофического уровня"

ЖЕНЕВА, 21 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс приветствовал прибытие в сектор Газа первой после начала боевых действий 7 октября колонны с гуманитарной помощью. В распространенном в Женеве заявлении он выразил уверенность, что эта операция станет началом "устойчивых усилий по обеспечению населения Газы" всем необходимым.

Как отметил Гриффитс, на 20 грузовиках в Газу доставлены предметы первой необходимости, предоставленные Египетским Красным Полумесяцем и ООН. Заместитель генсека приветствовал "объявление о том, что в Газу прибыла колонна с гуманитарной помощью, первая с момента начала боевых действий 7 октября". По его словам, этому предшествовали несколько дней "глубоких и напряженных переговоров со всеми заинтересованными сторонами, чтобы гарантировать, что операция по оказанию помощи в Газе возобновится как можно быстрее и на подходящих условиях". "Уверен, что эта поставка станет началом устойчивых усилий по обеспечению населения Газы необходимыми материалами, включая продовольствие, воду, лекарства и топливо", - подчеркнул Гриффитс.

Он напомнил, что гуманитарная ситуация в секторе Газа "достигла катастрофического уровня". "Крайне важно, чтобы помощь доходила до нуждающихся людей, где бы они ни находились, в секторе Газа, и в нужном масштабе", - добавил замгенсека.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что в сторону пропускного пункта "Рафах" на границе с сектором Газа направились четыре грузовика с предоставленными ею медицинскими материалами. Груз включает в себя средства для лечения травм и ран для 1,2 тыс. человек, лекарства для лечения хронических заболеваний для 1,5 тыс. пациентов, а также "базовые лекарства и материалы здравоохранения" для 300 тыс. человек на три месяца.