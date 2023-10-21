Лидер Палестины потребовал незамедлительно открыть гуманитарные коридоры в Газу

Махмуд Аббас предупредил об опасности вытеснения жителей сектора Газа за пределы анклава

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас потребовал прекратить агрессию Израиля и немедленно открыть коридоры в сектор Газа для доставки гуманитарной помощи населению анклава. Об этом он заявил на каирском саммите мира по Палестине, который проходит в Новом Каире - административной столице Египта.

"Мы требуем прекращения израильской агрессии против палестинского народа и немедленного открытия гуманитарных коридоров", - указал Аббас. Он осудил нападения на мирных жителей и призвал "освободить всех удерживаемых лиц и заключенных".

Палестинский лидер предупредил об опасности вытеснения жителей сектора Газа за пределы анклава. По его словам, "палестинцы никогда не уйдут и навсегда останутся на своей земле". Аббас призвал ООН "взять на себя ответственность за защиту палестинского народа". Он подчеркнул, что "безопасность и мир могут быть достигнуты только путем реализации решения о создании двух независимых государств, включая палестинское, в границах 1967 года".