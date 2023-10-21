21 октября, 09:56,
обновлено 21 октября, 10:19
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению огня в Газе и освобождению заложников

Антониу Гутерриш подчеркнул, что "необходимо приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на каирском саммите мира по Палестине, призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников.

"Призываю к прекращению огня и освобождению заложников", - сказал генсек. Он подчеркнул, что "необходимо приложить все усилия, чтобы остановить кровопролитие и достичь решения о создании двух государств".

"Необходимо применить международное гуманитарное право и защитить гражданское население сектора Газа", - заявил Гутерриш. Он призвал положить конец "нападениям на мирных жителей, жилые дома и больницы". "Гуманитарная помощь Газе должна поступать на постоянной основе", - подчеркнул генсек ООН.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире - административной столице Египта по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтГутерриш, Антониу
© Информационное агентство ТАСС
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