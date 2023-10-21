21 октября, 10:17,
обновлено 21 октября, 10:36
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о задержании с 7 октября 450 активистов ХАМАС

По данным военных, в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу всего было задержано 670 разыскиваемых лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Израильские силовики с начала нападения боевиков из Газы 7 октября на Израиль задержали на Западном берегу реки Иордан 450 активистов правящего в секторе движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Читайте также
Поставки военной помощи и призывы к миру. Палестино-израильский конфликт

"По состоянию на сегодняшний день с начала военных действий [7 октября] в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу задержаны 670 разыскиваемых лиц, из них более 450 являются активистами террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что в ночь на 21 октября израильские силовики в ходе массированных контртеррористических рейдов в различных палестинских населенных пунктах по всему Западному берегу задержали 89 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористический деятельности лиц, включая 68 активистов ХАМАС. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация