Армия Израиля сообщила о задержании с 7 октября 450 активистов ХАМАС

По данным военных, в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу всего было задержано 670 разыскиваемых лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Израильские силовики с начала нападения боевиков из Газы 7 октября на Израиль задержали на Западном берегу реки Иордан 450 активистов правящего в секторе движения ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"По состоянию на сегодняшний день с начала военных действий [7 октября] в ходе контртеррористических рейдов на Западном берегу задержаны 670 разыскиваемых лиц, из них более 450 являются активистами террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении.

В пресс-службе добавили, что в ночь на 21 октября израильские силовики в ходе массированных контртеррористических рейдов в различных палестинских населенных пунктах по всему Западному берегу задержали 89 разыскиваемых по подозрению в причастности к террористический деятельности лиц, включая 68 активистов ХАМАС.