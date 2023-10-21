В Версале объявили шестую за неделю эвакуацию из-за угрозы взрыва

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Очередная эвакуация объявлена в Версальском дворце во Франции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице дворца в соцсети X (ранее Twitter).

"По соображения безопасности из Версальского дворца проводится эвакуация посетителей, - отмечается в сообщении. - После завершения необходимых проверок Версаль вновь будут открыт".

По данным телеканала BFMTV, это связано с угрозой взрыва. Это уже шестая за неделю эвакуация, которая объявляется во дворце, принимающем каждый день около 15 тыс. посетителей, отмечает телеканал.

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после нападения 13 октября злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас.