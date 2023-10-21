21 октября, 10:36

В Версале объявили шестую за неделю эвакуацию из-за угрозы взрыва

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Очередная эвакуация объявлена в Версальском дворце во Франции. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице дворца в соцсети X (ранее Twitter).

Читайте также
Что известно о нападении на школу в Аррасе

"По соображения безопасности из Версальского дворца проводится эвакуация посетителей, - отмечается в сообщении. - После завершения необходимых проверок Версаль вновь будут открыт".

По данным телеканала BFMTV, это связано с угрозой взрыва. Это уже шестая за неделю эвакуация, которая объявляется во дворце, принимающем каждый день около 15 тыс. посетителей, отмечает телеканал.

Во Франции введен максимальный уровень террористической угрозы. Это произошло после нападения 13 октября злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас.  

Теги:
Франция
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация