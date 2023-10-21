Президент ЮАР призвал к немедленному снятию блокады сектора Газа

Сирил Рамапоса также призвал к переговорному процессу под руководством ООН по разрешению израильско-палестинского конфликта

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Южно-Африканская Республика призывает к немедленному прекращению боевых действий, освобождению заложников, снятию блокады сектора Газа, открытию гуманитарных коридоров и срочному оказанию гуманитарной помощи населению анклава. Об этом заявил президента ЮАР Сирил Рамапоса на каирском саммите мира, посвященном урегулированию палестино-израильского конфликта.

"Мы также призываем к переговорному процессу под руководством ООН по разрешению израильско-палестинского конфликта, - подчеркнул Рамапоса. - Международное сообщество несет ответственность и имеет обязательства поддерживать мир и создавать благоприятные условия для переговоров и диалога".

Президент ЮАР заявил, что нападение на гражданское население в Израиле, продолжающаяся блокада Газы и решение насильственно переселить жителей сектора, а также неизбирательное применение силы посредством бомбардировок являются нарушениями международного права. "Мы считаем, что мир - единственный вариант существования Израиля и Палестины, - заметил Рамапоса. - Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и все государства воздерживаться от предоставления оружия любой из сторон конфликта".

Рамапоса выразил беспокойство относительно того, что ответ правительства Израиля на нападение на израильских граждан еще больше углубит конфликт и затруднит достижение справедливого и прочного мира. "Мы также обеспокоены тем, что этот конфликт может распространиться на другие страны региона, - подчеркнул президент. - Этого следует избегать любой ценой. Единственный способ добиться мира - это реализация законных стремлений палестинского народа к правам человека, достоинству и государственности. Только посредством урегулирования путем переговоров, поддержанного международным сообществом, народ Израиля сможет достичь безопасности, к которой он стремится, а народ Палестины - получить свободу, которую он заслуживает. Как международное сообщество мы должны призвать к прекращению огня, найти устойчивое решение этого конфликта и встать на сторону мира, справедливости и прав человека для всех".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.