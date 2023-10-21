Во Франции приветствовали поставки помощи в Газу

Париж призвал "к гуманитарному перемирию"

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. МИД Франции приветствует открытие КПП "Рафах" на границе Египта с сектором Газа для поставки гуманитарной помощи. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X (ранее Twitter).

"КПП "Рафах" открыт. Франция приветствует этот первый шаг, - отмечается в тексте. - Этот канал должен оставаться открытым для обеспечения всех потребностей в гуманитарной помощи жителей сектора Газа".

МИД также заявил, что Франция "призывает к гуманитарному перемирию".

Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya информировал, что первые грузовые машины с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа пересекли границу через КПП "Рафах" в направлении палестинского анклава. Как заявил представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синай, в первую очередь колонна доставит в Газу лекарства и медицинское оборудование для оказания экстренной помощи раненым.