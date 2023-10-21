В Израиле заявили, что "Хезболлах" расплачивается за присоединение к боевым действиям

Министр обороны Израиля Йоав Галант отметил, что Израиль будет действовать там, где это необходимо, и одержит победу

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Ливанское движение "Хезболлах" решило присоединиться к боевым действиям, за что Израиль заставляет его платить высокую цену. С таким заявлением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант при посещении северной границы еврейского государства.

"Движение "Хезболлах" решило участвовать в боевых действиях, и мы заставляем его платить за это высокую цену", - распространила высказывания Галанта пресс-служба Минобороны.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) будем действовать там, где это необходимо, и одержим победу", - добавил израильский министр, обращаясь к военнослужащим, сообщили также в пресс-службе.