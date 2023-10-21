Глава МИД Турции заявил, что конфликт в секторе Газа может привести к новым кризисам

Хакан Фидан добавил, что Турция выступает за скорейшее прекращение огня и постоянную помощь населению сектора Газа без каких-либо предварительных условий

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Нынешний кризис на Ближнем Востоке может распространиться на другие регионы мира. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан во время выступления на каирском саммите мира по Палестине.

"Ситуация в Палестине всегда была трагедией. Сейчас она превращается в бойню. Не может быть никакой причины или оправдания для причинения таких страданий населению Газы. Если позволить ему развиваться, этот кризис способен зажечь новые очаги конфликтов и нестабильности по всему миру. Турция выступает за скорейшее прекращение огня и постоянную помощь населению сектора Газа без каких-либо предварительных условий", - сказал министр.

Он отметил, что наряду с риском дальнейшей эскалации текущий кризис "может стать и шансом на стабильный мир в регионе". "И на этом историческом перекрестке нам нужно сделать правильные шаги. Турция считает, что верные шаги начинаются с прекращения огня и безусловного оказания помощи Газе. И одновременно нам надо возродить мирный процесс на принципах создания двух государств с формированием независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Это не просто обязательный принцип, это еще и стратегический императив для международной безопасности и стабильности", - заявил Фидан.

По его убеждению, все участники саммита "согласны с этим, но необходимо идти дальше и реализовывать на практике это видение". "Более того, должен быть создан механизм стран-гарантов, которые бы мониторили, контролировали и при необходимости заставляли стороны принимать меры для выполнения их обязательств. Турция готова и далее развивать эту концепцию, а также разделить эту ответственность", - заявил глава МИД Турции.

О временных победах Израиля

Международное сообщество должно объяснить Израилю бесперспективность его политики, заявил Фидан.

"Международное сообщество должно провести оценку своих действий и заявлений в этот крайне критический момент. Израилю должно быть сказано, что так называемые временные победы не приносят долгосрочных результатов в сфере безопасности с исторической точки зрения. И сейчас не принесут", - сказал он.

"Израиль использует солидарность с ним ряда стран как карт-бланш на слепое насилие над палестинцами. Безусловная военная поддержка Израиля, с помощью которой он направлял региональные страны к нереалистичным и неустойчивым планам [урегулирования], не принесла ничего, кроме усиления оккупации", - заявил Фидан.

Текущий кризис на Ближнем Востоке, по словам главы МИД Турции, "свидетельствует о том, что нынешний международный порядок не способен вырабатывать решения для ключевых проблем". "Этот порядок бесполезен. Налицо эрозия универсальных ценностей и искажение реалий на земле. И до настоящего момента Израиль использовал в своих интересах этот системный сбой. Он преподносит свою политику по отношению к святыням мусульман в Восточном Иерусалиме как соблюдение принципов религиозной толерантности. Израиль забирает земли и дома палестинцев и называет это поселенческой политикой", - отметил Фидан.