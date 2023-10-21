Кипр выступил за создание условий для мирного процесса на Ближнем Востоке

По словам президента республики Никоса Христодулидиса, ближневосточный регион "не может позволить себе решать кризисные ситуации в режиме тушения пожара"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Христодулидис считает крайне важным создать условия для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке. Об этом он заявил на каирском саммите мира по урегулированию палестино-израильского конфликта.

В качестве одного из ключевых элементов, определяющих подход Кипра к деэскалации ситуации в регионе, Христодулидис назвал "приверженность решению (на основе мирного сосуществования) двух государств (Палестины и Израиля) в соответствии с параметрами, обозначенными в соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН". "Это может быть единственным жизнеспособным решением проблемы", - подчеркнул он. "Совершенно ясно, что нет другого варианта, кроме создания условий для возобновления значимого мирного процесса", - добавил он.

По словам Христодулидиса, ближневосточный регион "не может позволить себе решать кризисные ситуации в режиме тушения пожара". Он призвал к освобождению заложников и оказанию гуманитарной помощи населению сектора Газа.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире - административной столице Египта по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции принимают участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. Россию на саммите представляет замглавы МИД РФ, представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.